Presidente da República ajuda a fazer arroz doce de Almeirim

O Presidente da República inaugurou este sábado, 3 junho, mais uma edição da Feira Nacional de Agricultura e chegou mesmo a ajudar as Gentes de Almeirim a fazer arroz doce.

No dia de Almeirim na Feira, Marcelo Rebelo de Sousa esteve no stand onde As Gentes de Almeirim preparavam o arroz doce. Pegou na colher de pau e mexeu o arroz, como documentam as imagens.

Marcelo Rebelo de Sousa considerou hoje ser importante que todos os responsáveis políticos, convidados ou não, estejam presentes na Feira Nacional da Agricultura, salientando que a decisão de não convidar membros do Governo é critério dos organizadores.

(em atualização)