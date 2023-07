André Sérgio é vice-campeão nacional de Motocross MX1

André Sérgio, piloto natural de Fazendas de Almeirim, sagrou-se vice-campeão nacional de Motocross MX1, no domingo, 2 de julho, em Vieira do Minho.

Na última prova do campeonato, o piloto conseguiu ser primeiro na 1ª e 2ª manga. Apesar de não arrancar na frente da corrida, o charneco conseguiu colocar-se em menos de duas voltas no comando de ambas as provas e arrecadou a vitória para a sua equipa.

Reveja aqui a entrevista de André Sérgio ao programa +Desporto, da AlmeirinenseTV

André Sérgio teve alguns contratempos no início da época, devido à mudança de marca, mas a sua regularidade ao longo do ano culminou com a conquista de um lugar no pódio.

“Não foi o meu melhor ano no Motocross, senti muita falta de ritmo de corrida durante todas as corridas, mas fui regular maior parte do tempo e no final amealhamos pontos suficientes para o Campeonato”, destaca o piloto.

Para além do vice-campeonato, André Sérgio fez história na prova ao colocar a marca Beta na lista de marcas vencedoras de provas deste campeonato. Aos comandos da Beta 300RX, o piloto conquistou a primeira vitória de uma 2T desde o triunfo de Paulo Alberto numa Yamaha YZ250 em 2021 e de Sandro Marcos numa Suzuki RM250 em 2004.

