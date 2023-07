Tarde solidária: Vamos ajudar a Maria Rita

O Município de Alpiarça está a apoiar a iniciativa “Tarde Solidária”, que vai acontecer no próximo dia 15 de julho, sábado, no Parque do Caril, em Alpiarça.

O dia começa às 15h00, com a abertura das atividades com insufláveis e pinturas faciais e animação musical.

Durante essa tarde, até às 18h00, poderá contar com a com uma aula de aeróbica com João Pires e Inês Nascimento, a atuação da Escola de Flamengo e Sevilhanas “Bailando”, a atuação do Grupo de Marchas Populares de Almeirim e o espetáculo musical com a banda Be King.