Jovem de Benfica do Ribatejo classifica-se para o Campeonato do Mundo de Pesca Desportiva

João Fernandes, do Clube de Bóia de Benfica do Ribatejo, vai participar no Campeonato do Mundo de Pesca Desportiva, após garantir o apuramento nas provas do Campeonato Nacional de Juvenis – Água Doce, sendo que a última decorreu nos dias 8 e 9 de julho, no Rio Sorraia, em Coruche.

João Fernandes irá competir no escalão Sub15, onde também estarão na pista de pesca do rio Sorraia os escalões de Sub-20 e Sub-25, para disputar os títulos individuais e colectivos.

De acordo com a Federação Internacional a prova decorrerá nos dias 5 e 6 de Agosto, sendo que os treinos se iniciam a 31 de Julho.

João Fernandes é o atleta mais jovem do Clube de Bóia de Benfica do Ribatejo.