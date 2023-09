Colisão entre trator agrícola e ligeiro de mercadorias provoca um ferido em Benfica do Ribatejo

Um homem ficou ferido, sem gravidade, na sequência de uma colisão entre um trator agrícola e uma viatura ligeira de mercadorias na noite desta quarta-feira, 27 de setembro, na EN118, em Benfica do Ribatejo.

Segundo apurou O ALMEIRINENSE no local, a única vítima deste acidente é o condutor do trator agrícola, que depois de assistido no local, foi transportado ao Hospital de Santarém. O condutor do veículo ligeiro de mercadorias foi assistido no local pelas equipas de socorro e recusou transporte à unidade hospitalar.

Ainda ao que o nosso jornal conseguiu apurar, a colisão, no sentido Muge/Benfica do Ribatejo, terá ocorrido devido à falta de iluminação do veículo agrícola. Para além de não estar devidamente sinalizado, o condutor circulava com óculos escuros, numa altura em que já não havia luz solar.

Nas operações de socorro neste acidente estiveram oito elementos dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, apoiados por três viaturas, cujo o alerta foi dado pelas 20h40.

A GNR de Almeirim e Marinhais tomaram conta da ocorrência e controlaram o trânsito enquanto decorreram os trabalhos de socorro e limpeza da via.