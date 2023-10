Almeirinenses a correr por todo o lado… de Alpiarça a Chicago

Aproxima-se mais uma edição dos 20 kms de Almeirim, mas até lá, os atletas do concelho vão participando em várias corridas, sejam elas de estrada ou trails.



E este fim de semana, mesmo com o intenso calor, o ritmo não sábado no trail de Alpiarça várias pessoas de Almeirim no Trail organizado pelo CD Águias de Alpiarça.

Ainda no sábado, os irmãos Pedro e Alexandre Sá Pereira no Douro Ultra Trail no Douro , respetivamente, nos 50km e nos 25km.

E no domingo, uma delegação de peso, na Maratona de Lisboa a representar Almeirim. Teremos atletas dos 20kms de Almeirim e dos Madrugas na Maratona: David Alfaiate, Filipe Torres, João Mota e Paulo Mendes em representação dos 20kms de Almeirim e Miguel Pereira e Vasco Carvalho em representação dos Madrugas de Almeirim Running Team.

Em Chicago, o Alexandre Albergaria vai estar na Maratona de Chicago em representação dos 20kms de Almeirim.