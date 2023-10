Almeirim tem nome de rua em França

Depois de em junho, a Câmara Municipal de Almeirim ter atribuído uma rua com o nome de Dreux no concelho, agora foi a vez ser feita a reatribuição.

No dia 6 outubro e por ocasião de uma visita do Presidente da Câmara, Pedro Ribeiro e dos vereadores Paulo Caetano, Rui Rodrigues e Ana Sofia Casebre foi inaugurada uma rua com o nome de Almeirim.

As boas relações entre os dois munípios já duram há muito tempo e já resultaram, também, vários intercâmbios culturais e desportivos com associações do nosso concelho.

Dreux é uma cidade a cerca de 80 km de Paris com quem Almeirim tem a única Geminação e que contou e conta muitos almeirinenses que ali residem e trabalham.