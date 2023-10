Esta quinta-feira, dia 19, realiza-se a Palestra, Inclusão na Atualidade: Desafios na Intervenção Comunitária, integrada no âmbito das 4ªs Jornadas Sociais da Rede Social do Concelho de Almeirim.

O evento realiza-se na Biblioteca de Almeirim com a participação do Alto Comissariado para as Migrações – ACM, I.P. , EAPN Portugal, UCC Almeirim e Alpiarça , Escola Superior de Saúde do I.P de Santarém, Agrupamento de Escolas de Almeirim e outros convidados.

O evento começa às 9h.