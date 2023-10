José Gaspar e Vera Nunes vencem da 36ª edição dos 20kms de Almeirim

José Gaspar, em masculinos, e Vera Nunes, em femininos, foram os grandes vencedores da 36ª edição dos 20kms de Almeirim, que se realizou este domingo, 29 de outubro, nas ruas da Cidade de Almeirim.

No setor masculino, José Gaspar, da Associação Desportiva de Palmeiros, venceu a prova com o tempo de 01h08m29s, ficando à frente de Pedro Carvalho, do Sport Lisboa e Benfica (01h09m22s) e Luís Brito, da Run Tejo – Prevent Sprain (01h10m21s).

No setor feminino, Vera Nunes, da GFD Running, venceu a prova com o tempo de 01h17m35s, ficando à frente de Miriam Martins, Individual, (01h21m19s) e Mafalda Martinho, da Federação da Família para a Paz Mundial e Unificação, (01h23m50s).

Na prova de 10 quilómetros, a vitória no setor masculino foi conquistada por Ricardo Ceia (00h34m46s), seguido de Ruben Parreira (00h35m22s) e Jesus Oliveira (00h35m31s). Já no setor feminino, a vitória foi conquistada por Kcénia Bougrova (00h35m57s), que ficou na frente de Inês Pinto (00h38m19s) e a campeã olímpica Rosa Mota (00h39m54s), esta última que pode ter batido o recorde do mundo nesta distância no escalão +65.

