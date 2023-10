Senologia do Hospital de Santarém reúne mais de 250 utentes e familiares em encontro

A Unidade de Senologia do Hospital Distrital de Santarém (HDS) realizou este sábado, 28 de outubro, o encontro “Prevenir é Vencer”. O evento, realizado no mês da prevenção do cancro da mama, reuniu no Auditório da Escola Superior de Santarém mais de duas centenas e meia de participantes, entre os quais profissionais de saúde, utentes e familiares.

Na abertura, Madalena Nogueira, coordenadora da Unidade de Senologia do HDS, deu as boas-vindas aos participantes, manifestando a sua enorme satisfação pela concretização desta iniciativa realizada pela primeira vez, assim como pela elevada adesão.

Ao intervir, Filomena Roque, diretora clínica do HDS, parabenizou a Unidade de Senologia pela organização do encontro, tendo salientado a “excelência” do trabalho desenvolvido pela Unidade de Senologia, reconhecida não só em termos nacionais, como internacionais, sendo certificada pela Breast Centres Network.

A abertura contou também com a intervenção de Hélia Dias, diretora da Escola Superior de Saúde, que frisou a ligação entre a instituição que representa e o HDS desde há vários anos.

Seguiu-se um momento de visita guiada virtual à Unidade de Senologia do HDS, através da apresentação de um vídeo, assim como uma breve contextualização sobre o panorama nacional e internacional no que respeita ao cancro da mama e um alerta sobre a importância da prevenção, a cargo de Madalena Nogueira.

Teve lugar depois uma palestra subordinada ao tema “Alimentação, um caminho para a cura do cancro?”, da responsabilidade de Ana Rita Lopes, nutricionista oncológica, e uma mesa-redonda intitulada “Cancro da mama na primeira pessoa”, moderada pela jornalista Diana Mendes, onde Carla Andrino, atriz, Joana Cruz, locutora na RFM, Solange Trindade, administrativa, e Teresa Coelho, enfermeira e docente, partilharam testemunhos emocionados e inspiradores.

O evento terminou com um momento musical, promovido por Raquel Oliveira, cantora lírica, Clara Curado, no violoncelo, e Maria Calixto, no piano.