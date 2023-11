GNR atenta aos tacógrafos e tempos de condução e repouso

A Guarda Nacional Republicana (GNR), entre o dia 6 e o dia 12 de novembro, realiza uma operação de controlo e fiscalização rodoviária, direcionada para o transporte rodoviário de mercadorias e de passageiros, em todo o território nacional continental, orientando as ações de fiscalização para as vias mais críticas, em função da análise da sinistralidade, à sua responsabilidade e onde se verifique um maior volume de tráfego deste tipo de veículos.

Esta operação decorre no âmbito do Euro Contrôle Route (ECR), um grupo de organismos europeus de fiscalização dos transportes rodoviários que cooperam em conjunto para melhorar a segurança rodoviária, a sustentabilidade, a concorrência leal e as condições de trabalho no transporte rodoviário por meio de atividades relacionadas ao cumprimento das regulamentações existentes.

A GNR, enquanto parceira, desenvolve ações de fiscalização, no sentido de contribuir para a adoção de comportamentos mais seguros por parte dos condutores profissionais, e nesse sentido os militares da Guarda irão realizar ações de controlo de veículos pesados de mercadorias e passageiros com especial incidência nos tacógrafos, tempos de condução e repouso.

Com este tipo de operações a Guarda procura sensibilizar igualmente, para a importância da adoção de comportamentos mais seguros por parte dos condutores profissionais, tendo em vista a promoção da segurança rodoviária e a salvaguarda de vidas humanas.