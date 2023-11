Quinta do Casal Branco recebe cerimónia do Prémio Marquês de Rio Maior

A Quinta do Casal Branco recebe, no dia 24 de novembro, pelas 19h00, a cerimónia da 2ª edição do Prémio Marquês de Rio Maior, cujo o vencedor é o ‘Projeto Tejo’.

Segundo a organização, o prémio é atribuído pela “proposta relevante e inovadora, que consiste no aproveitamento dos recursos hidráulicos para fins múltiplos, nomeadamente rega do Vale do Tejo, Oeste e Setúbal e com uma forte componente a nível ambiental e de combate a poluição hídrica”.

“A associação para a Promoção do Desenvolvimento Sustentável do Tejo desenvolveu um projeto que prevê a navegabilidade do Rio Tejo, produção da eletricidade verde em açudes e barragens e também, a potenciação da pesca e aquacultura”, acrescenta a organização.

Este Prémio tem o nome do Eng. Agrónomo João Saldanha Oliveira e Sousa, Marquês de Rio Maior, técnico agrícola e agricultor no Ribatejo que desempenhou brilhantemente funções como professor, director da Estação Nacional de Fruticultura, autarca e dirigente monárquico.

O júri, desta iniciativa promovida pela Real Associação do Ribatejo, é presidido por João Coimbra e tem como vogais, Gonçalo Martins da Silva, Fernando Mouzinho, Nuno Geraldes Barba, Francisco Gomes da Silva, José Cortez de Lobão, Eduardo Oliveira e Sousa e António Saldanha.

A entrega do Prémio está marcada para dia 24 de novembro, pelas 19h00, na Quinta do Casal Branco, em Almeirim e será presidida pela Infanta D.Maria Francisca de Bragança.