NERSANT oferece quatro computadores à Associação de Judo do Distrito de Santarém

No âmbito do seu compromisso com a responsabilidade social, a NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém doou à AJDS – Associação de Judo do Distrito de Santarém, quatro computadores portáteis, para apoio às atividades desportivas. A doação oficial aconteceu na manhã do dia 15 de novembro, em Torres Novas, no início de um workshop de Judo Adaptado.

A NERSANT pretende continuar a contribuir para o desenvolvimento da comunidade local, pelo que, no âmbito das suas práticas de responsabilidade social, decidiu ofertar a AJDS, quatro computadores portáteis para auxiliar as atividades formativas e desportivas desta associação. Os computadores portáteis doados pretendem apoiar, sobretudo, a organização de provas e competições, sendo equipamentos essenciais para garantir a realização de sorteios e a inclusão de marcadores para a cronometragem.

A doação oficial dos computadores aconteceu no Centro de Formação Técnico Competitivo do Judo Mestre Kiyoshi Kobayashi, em Torres Novas, no início de um workshop sobre Judo Adaptado, ministrado pelo Mestre Mário Emídio, 3.º Dan e treinador de Judo Adaptado do Vitória Sport Clube.

Dirigido sobretudo para os treinadores de atletas com necessidades especiais, este workshop da AJDS integra-se no âmbito do projeto “Super Judo”, que se encontra a promover a modalidade de Judo Adaptado junto das instituições da região de Santarém, numa iniciativa pioneira no país. Neste momento, o projeto conta com a adesão de 7 instituições – CRIT – Centro de Reabilitação e Integração Torrejano; CRIAL – Centro de Reabilitação e Integração de Almeirim; CIRE – Centro de Integração e Reabilitação de Tomar; CRIO – Centro de Reabilitação e Integração de Ourém; CERE – Centro de Ensino e Recuperação do Entroncamento; CRIFZ – Centro de Reabilitação e Integração de Ferreira do Zêzere; e APPACDM – Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental de Santarém – totalizando a participação de mais de meia centena de atletas.

No âmbito deste projeto, a AJDS, para além da formação dos treinadores de cada uma das instituições, promove a realização de treinos mensais com o treinador da AJDS, Luís Gonçalves, que se desloca de igual modo a cada uma das entidades, uma vez por mês. Neste workshop para os treinadores das instituições, participaram os monitores e os atletas do CIRE, CRIT, CRIAL e CRIO.