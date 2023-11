Autarquia investe perto de meio milhão de euros na requalificação de várias ruas em Fazendas de Almeirim e Foros de Benfica

A Câmara Municipal de Almeirim aprovou, em Reunião de Câmara do dia 9 de novembro, o lançamento do concurso requalificação de várias ruas em Fazendas de Almeirim e Foros de Benfica.

Segundo uma nota do município, as obras preveêm a “fresagem, pavimentação e pintura de várias ruas em Foros de Benfica”, assim como a “rua Direita, rua do Campo da Bola, acesso a Salvaterra e rua 1.º de Maio”, na freguesia de Benfica do Ribatejo.

Para além destas, está prevista ainda uma intervenção na estrada que liga a zona do Bloco Logístico do Mercadona ao cruzamento da Estrada Nacional 114, que liga a freguesia de Fazendas de Almeirim a Foros de Benfica.

A empreitada terá um investimento de 435.312,75 euros, mais IVA, e tem data previsível de conclusão no primeiro trimestre de 2024.