A magia do Natal está de regresso à Chamusca com o “Parque dos Sonhos”

Animação de rua, roda de Natal, carrosséis, pista de gelo, mercadinho de Natal e o Pai Natal prometem trazer magia ao Parque Municipal da Chamusca. O maior parque temático de Natal do Ribatejo arranca dia 07 de dezembro com um programa para toda a família.

Depois do grande sucesso do ano passado, o espírito natalício está de volta à vila da Chamusca com a magia do Parque dos Sonhos. A iniciativa promovida pelo Município da Chamusca irá invadir o Parque Municipal de cor, luz, alegria, música e animação de Natal.

O maior parque temático de Natal do Ribatejo é um espaço de fantasia e de magia de Natal pensado para toda a família, é o ponto alto da oferta cultural do Município da Chamusca para o mês de dezembro, e o grande momento de convívio de toda a comunidade e de todos aqueles que visitam a vila nesta quadra.

O Parque dos Sonhos de Natal, que terá lugar de 07 a 23 de dezembro, vai contar com a presença do Pai Natal e dos seus duendes, que vão animar o Parque Municipal e receber as cartas que as crianças lhe escreveram.

A pista de gelo natural promete fazer as delícias de miúdos e graúdos que se queiram arriscar no desafio da patinagem no gelo. Destaque ainda para a Casinha do pai Natal, a roda de Natal, o carrossel e outras novidades que este ano poderão ser encontradas no “Parque dos Sonhos”.

O evento inclui, ainda, o tradicional Mercadinho de Natal, com mostra de artesanato, bijuteria e também exposição de produtos locais e regionais, onde poderá aproveitar para fazer as suas compras de Natal e assim ajudar o comércio local. Do programa faz parte também animação de rua, espetáculos musicais, teatro e muitas outras atividades que prometem aquecer umas das épocas mais importantes do ano.

Para além da programação do evento, destaque ainda para a iluminação de Natal, que poderá ser encontrada em vários pontos de interesse da Vila da Chamusca.