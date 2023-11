Águas do Ribatejo marca presença no Encontro Nacional de Entidades Gestoras de Água e Saneamento

Um Grito pela Água!” é o mote para o ENEG – Encontro Nacional de Entidades Gestoras de Água e Saneamento que decorre de 27 e 30 de novembro de 2023 em Gondomar, na zona do Porto.

O ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro participa na abertura do ENEG que terá como convidado de honra o subsecretário-geral das Nações Unidas, Jorge Moreira da Silva, membro da equipa do Secretário-Geral da ONU António Guterres.

A Águas do Ribatejo marca mais uma vez presença no maior evento do setor em Portugal com várias comunicações e participações nos debates. O stand da AR vai estar disponível na exposição que reúne dezenas de entidades e operadores do setor e onde serão apresentadas as novidades em equipamentos e infraestrutura. O espaço Águas do Ribatejo foi concebido numa abordagem da importância da água nos rios, na lezíria e no montado de sobro com a presença da cortiça como produto endógeno de excelência.

O presidente do Conselho de Administração da AR, Francisco Oliveira participa no ENEG na qualidade de Presidente da Assembleia Geral da APDA Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas, entidade organizadora do evento.

“É fundamental ter acesso ao conhecimento e à inovação. Toda esta troca de experiências que o ENEG proporciona ajuda-nos a perceber melhor os problemas e a encontrar soluções.”, adianta Francisco Oliveira.

O representante da AR, que preside ao município de Coruche, realça o mérito de juntar à mesma mesa largas centenas de investigadores, cientistas, técnicos, gestores, reguladores, governantes e operacionais. Francisco Oliveira recorda que há 15 anos a AR foi pioneira no seu modelo de entidade gestora que está replicado em várias regiões do país.

Um Grito pela Água surge num momento em que as entidades gestoras da água se adaptam a uma legislação mais atenta e uma regulação mais exigente. Os fenómenos climáticos extremos, a transição das fontes de água e energia e o envelhecimento das infraestruturas serão temas em debate.

Miguel Carrinho, diretor-geral da AR e membro da comissão científica do ENEG explica que a AR elege como prioridade a continuidade da redução das perdas de água que se cifram ainda próximas dos 30% no universo da AR: “Estamos a fazer a substituição gradual das redes de abastecimento com investimentos significativos suportados maioritariamente por capitais próprios”.

O recurso a fontes de energia amigas do ambiente com poupanças significativas nos custos de produção é outra aposta que consta no plano de ação da AR para 2024. Miguel Carrinho reconhece que “a inovação, a investigação e a formação contínua dos seus quadros são essenciais na concretização do modelo de desenvolvimento da AR”.

No ENEG, a AR irá apresentar duas comunicações nas áreas da inovação e qualidade. Na segunda-feira, 27 de novembro, Tiago Moço da Direção de Produção e Tratamento da AR aborda um caso de estudo sobre remoção de arsénio de águas de origem subterrânea em sistemas de tratamento com base na coagulação e floculação. A importância do controlo operacional para assegurar a qualidade da água e das águas residuais é o tema da comunicação de Margarida Sousa do Gabinete de Qualidade da AR na terça-feira, 28 de novembro.

As mesas redondas do ENEG com a participação de especialistas irão tratar temáticas como “A adaptação às novas diretivas europeias” e “O equilíbrio do atual subfinanciamento do setor”.

Como é tradição, o ENEG acolhe o Concurso Nacional de Ramais em Carga – Pipe Contest. A AR participa com uma equipa de quatro operacionais que irão montar um ramal em carga cumprindo as regras e numa luta contra o tempo.