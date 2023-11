Autoridades na estrada para fiscalizar condução ao telemóvel

A PSP e a GNR iniciam hoje e até 4 de dezembro, numa operação de fiscalização na estrada para alertar para riscos do uso do telemóvel a conduzir.

A campanha de segurança rodoviária “Ao volante, o telemóvel pode esperar” está desde hoje e até 04 de dezembro na estrada, numa operação de fiscalização da PSP e GNR para alertar para riscos do uso do telemóvel a conduzir.

A campanha conjunta de segurança rodoviária “Ao volante, o telemóvel pode esperar” da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), responsável pela sensibilização, e da Polícia de Segurança Pública (PSP) e Guarda Nacional Republicana (GNR), responsáveis pela fiscalização nas estradas, sobretudo aquelas com maior circulação, insere-se no Plano Nacional de Fiscalização (PNF) de 2023, sendo a última agendada para este ano.

A campanha tem previstas quatro ações de fiscalização: hoje, pelas 08h00, na A1, junto às portagens de Alverca, no sentido Norte/Sul; na quarta-feira, 29 de novembro, às 14h00, na Avenida Miguel Torga, em Chaves; a 30 de novembro, às 09h00, na A4, em Quintanilha, Bragança; e a 04 de dezembro, às 09h30, na Praça da República, no Porto.

“A decorrer entre os dias 28 de novembro e 04 de dezembro, a campanha tem como objetivo alertar os condutores para as consequências negativas e mesmo fatais do uso indevido do telemóvel durante a condução”, lê-se num comunicado conjunto das entidades responsáveis pela campanha.

O comunicado refere, a título de exemplo, que “a 50 km/h, olhar para o telemóvel durante três segundos é o mesmo que conduzir uma distância de 42 metros com os olhos vendados, o equivalente a uma fila de 10 carros” e que usar o telemóvel enquanto se conduz “aumenta em quatro vezes a probabilidade de ter um acidente, causando um aumento no tempo de reação a situações imprevistas”.

Aumento do tempo de reação e de reconhecimento de riscos, distração que origina falhas de atenção e erros de avaliação e dificuldade de interpretação da sinalização e desrespeito por regras de cedência de passagens, sobretudo em relação aos peões, são alguns riscos apontados pelas autoridades em relação à condução ao telemóvel.

O comunicado refere que esta é a última de 11 campanhas de sensibilização este ano no âmbito do PNF 2023, e que nas 10 já desenvolvidas este ano “foram realizadas 51 ações, durante as quais mais de 3700 pessoas foram sensibilizadas presencialmente”.

“Quanto a ações de fiscalização, o número de condutores fiscalizados presencialmente foi superior a 498 mil e cerca de 10,4 milhões de veículos foram fiscalizados através de radares”, adianta ainda o comunicado sobre o balanço das campanhas em 2023.