Temperaturas baixam e frio regressa em força

As temperaturas mínimas vão baixar de forma acentuada nos próximos dias e o frio vai regressar em força à medida que se aproxima o Inverno.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a partir da madrugada de quinta-feira, 14 de dezembro, as temperaturas mínimas vão baixar para os 6º Celius, sendo que no fim de semana chegam aos 2º Celsius. Já as temperaturas máximas nos próximos dias irão rondar os 15º e os 17º.

Apesar do frio, o sol irá brilhar ao longo da semana, não estando prevista chuva ou aguaceiros nos próximos 10 dias.

A baixa das temperaturas mínimas deve-se à chegada de uma massa de ar polar, que vai provocar a descida generalizada das temperaturas no país.