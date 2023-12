Dicas para deslumbrar no final de ano

À medida que nos aproximamos do final do ano, a temporada de festas traz consigo a oportunidade de celebrar e brindar às conquistas. No ambiente empresarial, os jantares de Natal e as festas de fim de ano são ocasiões especiais que exigem uma escolha cuidadosa de roupas e acessórios. Aqui estão algumas orientações para garantir que encerra o ano em grande estilo

1. Vestuário Elegante:

Opte por peças que equilibrem sofisticação e conforto. Para os homens, um fato bem cortado é sempre uma escolha segura. As mulheres podem escolher entre vestidos longos ou conjuntos de calças e blusas elegantes. Cores sóbrias, como bordô, verde escuro e azul marinho, são ideais para transmitir um toque festivo sem exageros.

2. Acessórios que Brilham:

Não subestime o poder dos acessórios. Para as mulheres, um par de brincos statement ou uma clutch brilhante podem elevar instantaneamente o visual. Os homens podem investir em botões de punho elegantes e relógios sofisticados. Lembre-se, a moderação é a chave; evite exageros. E acredite… todos os pormenores, farão a diferença

3. Conheça o Dress Code: anteriormente referi a importância de ter conhecimento prévio de como será o contexto do evento e adequar as suas escolhas respetivamente.

4. Personalidade com Moderação:

Adicione um toque pessoal ao seu visual, com moderação. Um lenço colorido, uns brincos mais arrojados ou uma gravata diferenciada podem ser maneiras subtis de expressar a sua personalidade sem chamar demasiada atenção.

5. Calçado Adequado:

Lembre-se poder de um par de sapatos elegantes, e sobretudo confortáveis. Sapatos sociais bem polidos completam o visual, garantindo que esteja impecável da cabeça aos pés.

Para se inspirar para estes eventos, poderá visitar a minha página de Instagram em @imageconsulting.is, onde irei partilhar consigo looks específicos para cada ocasião.

A sua Consultora de Imagem, Inês Silva