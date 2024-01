Força Especial de Proteção Civil vai ter 117 novos elementos

A Força Especial de Proteção Civil, cujo comando está instalado em Almeirim, vai ser reforçada com mais 117 elementos, no âmbito do fortalecimento da resposta nacional e internacional.

A abertura do concurso foi anunciada esta quarta-feira, 3 de janeiro, pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que segundo o presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, José Duarte da Costa, será lançado “a muito breve prazo”, especificando que “serão 117 elementos que vão integrar, corporizar e fortalecer aquilo que é a resposta nacional ao sistema de proteção civil”.

Os futuros elementos da força especial contribuirão para o reforço da resposta no continente e nas regiões autónomas, bem como a nível internacional através do envio de elementos para “a Turquia, o Canadá, o Chile e Espanha”, exemplificou o mesmo responsável.

O lançamento do concurso para o reforço de operacionais foi feito nas Caldas da Rainha, no âmbito da assinatura de um contrato de aquisição de 47 veículos de combate a incêndio rurais, num investimento de 2,2 milhões de euros ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Recorde-se que o Comando Nacional da Força Especial de Proteção Civil está instalado no Campus da Proteção Civil, em Almeirim.