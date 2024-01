Obras do mestre Bento em exposição na Biblioteca de Almeirim

A “Viagem à arte do mestre Bento”, uma exposição de artesanato do chamusquense João Bento, estará exposta na Biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval, de 11 de janeiro até 23 de fevereiro, em Almeirim,

A mostra tem patente retratos de figuras e personagens de tempos passados do Paúl ao Mouchão, a tralhoada onde os toiros eram amansados para lavrar as terras, o almoço à moda dos chamusquenses, a debulhada do trigo, a fuga dos toiros, o homem da gandalha, o cavador e muito outros numa evocação à Lezíria do Tejo.

A Biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval funciona entre as 9h30 e as 18h00 de segunda a sexta-feira.