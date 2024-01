Academia 20Km de Almeirim/Restaurante O Pinheiro de volta às vitória

No passado dia 7 de janeiro realizou-se a 2a de seis etapas do Circuito BTT Pedalar em Portalegre, na localidade de Covões.

À semelhança da 1ª etapa a nossa Academia 20 kms de Almeirim saiu a ganhar, arrecadando mais uma vez o 1º lugar na classificação por equipas, mostrando assim a sua garra e resiliência.



Desta vez a Academia 20 kms de Almeirim levou a terras de Portalegre 12 atletas, distribuídos pelas seguintes categorias com as seguintes classificações:

Benjamins/Pupilos femininos: Matilde Alves – 1º lugar; Iris Vicente – 2º lugar; Maria Ferreira – 3º lugar

Benjamins/Pupilos masculinos: Gabriel Fidalgo – 1º lugar; Pedro Flores – 5º lugar; Tomás Filipe – 7º lugar; André Dyakuchak – 10º lugar; Pedro Fidalgo –12º lugar

Infantil: Santiago Rodrigues – 4º lugar

Juvenil: Rodrigo Alves – 1ºlugar; Francisco Fernandes – 4ºlugar; Salvador Tomé

– 7º lugar;

Cadetes: Simão Pombas – 6º lugar



Na classificação por equipas estes pequenos grandes atletas conseguiram alcançar o 1º lugar.



“Estes resultados refletem o resultado de todo o esforço, dedicação, empenho e paixão dos nossos pequenos grandes atletas e do excelente trabalho e dedicação dos nossos treinadores, que sem eles nada disto seria possível. Muitos Parabéns a todos!”, destaca a seção.