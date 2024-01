Almeirim sob aviso amarelo devido ao mau tempo até dia 17 de janeiro

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) lançou um aviso amarelo devido à previsão de vento forte, precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, para os dias 15, 16 e 17 de janeiro, no concelho de Almeirim e restante distrito de Santarém.

Segundo o IPMA, o aviso amarelo deve-se à chuva forte, podendo ser acompanhada de trovoada, mas também ao vento forte. Para hoje, o aviso amarelo vigora até as 15h00. Na terça e quarta-feira, o aviso amarelo devido a precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, vigora entre as 18h00 de terça-feira, e as 18h00 de quarta-feira. Já o aviso por vento forte, com rajadas a chegar aos 75 km/h, vigora entre as 9h00 e as 18h00 de quarta-feira.

Também a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) emitiu um aviso à população para o risco de ocorrência de cheias e inundações.

No aviso, a ANEPC refere que a previsão do IPMA pode levar a “inundações em zonas urbanas, causadas por acumulação de águas pluviais por obstrução dos sistemas de escoamento ou por galgamento costeiro”, bem como a ocorrência de cheias, “potenciadas pelo transbordo do leito de alguns cursos de água, rios e ribeiras”.

A Proteção Civil avisa também para a instabilidade de vertentes e risco de deslizamentos e derrocadas, piso rodoviário escorregadio devido possíveis lençóis de água, queda de árvores e de postes de comunicações e energia, danos em estruturas montadas ou suspensas e dificuldades de drenagem em sistemas urbanos, em particular nos períodos de maré cheia, “podendo causar inundações nos locais historicamente mais vulneráveis”.

Como medidas preventivas, a ANEMC recomenda a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e retirada de inertes e outros objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas e fixação adequada de estruturas soltas ou suspensas, nomeadamente andaimes e ‘placards’.

A Proteção Civil recomenda ainda precaução junto de áreas arborizadas, da orla costeira e zonas ribeirinhas historicamente mais vulneráveis a inundações rápidas, “evitando a circulação e permanência nestes locais”, a adoção de uma condução defensiva, não atravessar zonas inundadas e atenção às informações da meteorologia e às indicações da Proteção Civil e Forças de Segurança.