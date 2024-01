HC ‘Os Tigres’ vencem Marítimo e sobem na tabela do campeonato nacional da 3ª divisão

O Hóquei Clube ‘Os Tigres’ venceu o Marítimo por 2-1, no sábado, dia 20 de janeiro, no pavilhão Alfredo Bento Calado, em Almeirim, em partida a contar para 14ª jornada do campeonato nacional da 3ª divisão.

A formação de Almeirim esteve a perder por 0-1 até ao intervalo, mas deram a volta ao resultado no segundo tempo da partida, com golos de Rui Alves e Lucas Marques.

Com esta vitória e os três pontos somados, ‘Os Tigres’ sobem ao 10º lugar da tabela classificativa com um total de 12 pontos. O APAC Tojal é o líder do campeonato. Na próxima jornada os azuis e brancos visitam o Turquel ‘B’.