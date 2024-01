Vai faltar a água em Fazendas de Almeirim

A empresa Águas do Ribatejo informa que devido a intervenções nos Sistemas de Abastecimento e Saneamento de Fazendas de Almeirim vai ser necessáriosuspender o abastecimento de água no período entre as 9h e as 13h nos dias 25 e 26 de janeiro, quinta e sexta-feira, e constrangimentos nos períodos entre as 14h e as 17h nos locais indicados e zonas envolventes:

Dia 25 de janeiro suspensão das 9h00 às 13h

EM 578 – números de polícia ímpares



26 de janeiro, suspensão das 9h às 13h

EM 578 – números ímpares Rua Dr. Guilherme Nunes Godinho, (entre a ligação com a Rua Marechal Craveiro Lopes e o entroncamento com a Rua Capitão Henrique Galvão)



*Nos períodos da tarde, entre as 14h00 e as 17h00 poderão haver constrangimentos nos locais citados e zonas anexas