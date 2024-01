Portugal Fresh presente na maior feira mundial de flores e plantas ornamentais

A Portugal Fresh vai estar presente na maior feira mundial de flores e plantas ornamentais, a IPM Essen, que decorre entre 23 e 26 de janeiro, na Alemanha.

No stand da Portugal Fresh, que ocupa uma área de 64 metros quadrados, estarão a Viplant, a Viveiros Monterosa, a Schroll Flowers e a Colossus Plants, esclarece a Portugal Fresh – Associação para a Promoção das Frutas, Legumes e Flores de Portugal, em comunicado.

É referido ainda que as empresas se deslocam a Essen num contexto exigente, marcado pela situação de seca e pelo anúncio do corte de 25 por cento no fornecimento de água à agricultura no Algarve, face ao ano passado.

