Academia 20Km de Almeirim/Restaurante O Pinheiro soma mais uma vitória

No passado domingo, dia 21 de janeiro, realizou-se a 3ª de seis etapas do circuito BTT

pedalar em Portalegre, na localidade de Carreiras e a equipa dos 20 kms voltou a brilhar.



A Academia 20 kms de Almeirim/ Restaurante o Pinheiro saiu uma vez mais a ganhar alcançando o 1º lugar na classificação por equipas, mostrando assim a grande união, força de vontade, resiliência e empenho dos atletas.



Por terras de Portalegre a Academia 20 km Almeirim/Restaurante o Pinheiro contou com 15 atletas, distribuídos pelas seguintes pelas seguintes categorias com as seguintes classificações:

Benjamins/Pupilos femininos: Matilde Alves – 1º lugar; Iris Vicente – 2º lugar;

Maria Ferreira – 3º lugar

Benjamins/Pupilos masculinos: Gabriel Fidalgo – 1º lugar; Pedro Flores – 4º

lugar; Tomás Filipe – 5º lugar; Miguel Graça – 7º lugar; André Dyakuchak – 12º

lugar; Pedro Fidalgo – 17º lugar

Infantil: Santiago Rodrigues – 1º lugar

Juvenil: Rodrigo Alves – 1ºlugar; Francisco Fernandes – 3ºlugar; Salvador Tomé

– 6º lugar; Leonardo Matos – 11º lugar

Cadetes: Simão Pombas – 2º lugar



Na classificação por equipas estes pequenos grandes atletas conseguiram

alcançar o 1º lugar.



Numa prova que se apresentou com um percurso muito exigente, com muita água, lama, pedras e buracos, estes guerreiros mostraram a sua garra e a sua força e deram o seu melhor, sem nunca desistir.