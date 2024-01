Coruche: Rampa Digital celebra um ano no Observatório

No próximo dia 15 de fevereiro o Observatório do Sobreiro e da Cortiça (OSC), em Coruche, é palco do evento de celebração de um ano de transformação digital e capacitação empresarial da Rampa Digital – programa desenvolvido pelo .PT em parceria com a Google.org, tendo como objetivo capacitar e impulsionar negócios, nomeadamente através da promoção de competências digitais. O evento reúne participantes de diversas áreas, desde associações empresariais e empreendedores a autarcas, comerciantes locais e líderes de associações comerciais.



Após a apresentação de resultados da Rampa Digital, o programa integra momentos de reflexão com testemunhos e mesa redonda, uma intervenção sobre as fontes de financiamento disponíveis para pequenas e médias empresas e um workshop de marketing digital. A escolha criteriosa do Observatório do Sobreiro e da Cortiça como local do evento foi definida em parceria com a Presidência da Câmara de Coruche, em sintonia com a visão da Rampa Digital, cuja missão visa atender comunidades onde predominam micro e pequenas empresas.