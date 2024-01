HC ‘Os Tigres’ perde em Turquel

O Hóquei Clube ‘Os Tigres’ perdeu por 2-1 frente ao HC Turquel “B”, no sábado, dia 27 de janeiro, em partida a contar para a 15ª jornada do Campeonato Nacional da 3ª divisão.

A turma de Almeirim manteve o empate até ao intervalo e no início da segunda parte passou para a frente do marcador com um golo de Diogo Quina. Apesar do esforço, a equipa da casa foi mais feliz e concretizou por duas vezes na ponta final da partida e garantiu a vitória.

Apesar da derrota, a equipa almeirinense mantém-se no 10º lugar, com 12 pontos. Na próxima jornada, o HC ‘Os Tigres’. recebe o Alenquer ‘B’.