Benfica do Ribatejo critica a autarquia

Rui Marques deixou nas redes sociais criticas à Câmara Municipal de Almeirim pela falta de espaços para a equipa sénior treinar.



O Benfica do Ribatejo treina em Almeirim. À tercas-feiras, junto à GNR. Quinta e sexta no Estádio Municipal com aquecimento no campo 5 e depois no campo 7. A equipa sénior diz que só utiliza campo 11` quinta e sexta das 22h30 às 22h45.



O treinador-jogador e também vice-presidente “há muita falta de apoio por não termos a nossa casa. Treinar uma época inteira num campo 5 e 7 torna-se muito difícil transportar para o campo de 11. Não se trabalha nada em condições num campo de 7 ou de 5.”

Rui Marques diz ainda que “isto uma luta inglória. Ou seja para Benfica do Ribatejo é jogar sempre fora. Não é o clube que está falhar. Não são os jogadores que estão a falhar. Nao é a direcção que está a falhar. Nós estamos cá a lutar por algo que nunca vamos ter..o nosso campo a nossa casa onde se pode trabalhar em condições. Porque assim como se está treinar futebol 5 e 7 dificilmente se têm resultados.”

No último jogo em casa, o Estádio Municipal de Almeirim, o Benfica do Ribatejo perdeu por 3-0 com o Marinhais. O Benfica está em último lugar. Em 11 jogos, tem um empate e 10 derrotas com um golo marcado e 36 sofridos.

