“Aviador” abre ao público

O Restaurante “Aviador” abre esta quarta-feira, dia 14 fevereiro, ao público. O novo restaurante está situado na Rua do Matadouro, 57, mesmo em frente ao parque de estacionamento da Arena d’Almeirim.



Além do menu especial jantar do dia dos namorados, o “Aviador” também vai funcionar com a carta que apresenta uma oferta variada de opções e valores.



O Jornal O ALMEIRINENSE mostra-lhe algumas das imagens do que pode encontrar numa visitar ao “Aviador”.