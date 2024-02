Excesso confirmados no cartaz da FNA24

Os Excesso atuam no dia 8 de junho na 60ª Feira Nacional de Agricultura (FNA 24), evento que decorre de 8 a 16 do mesmo mês, no Centro Nacional de Exposições, em Santarém e que tem como mote a Pecuária Extensiva.

Os Excesso foram a primeira boysband portuguesa. Em pouco tempo, os Excesso puseram os portugueses a cantar o “Eu Sou Aquele” um dos grandes êxitos do grupo formado por Carlos Ribeiro,Duck, Gonzo, João Portugal e Melão. Um trabalho que alcançou cinco platinas e esteve em 1º lugar no top nacional de vendas durante várias semanas. Ao longo de três anos, os Excesso foram um dos maiores fenómenos do país, tendo conquistado tudo e todos, com temas de sucesso como: “Eu Sou Aquele”, “Não Sei Viver Sem Ti” e” És Loucura”.

Após o término, cada um dos membros seguiu rumos diferentes, mas ficou sempre a sensação de que não teria sido o fim. O desejo e a vontade nunca deixaram de existir. Sempre foi unânime que deveriam fazer “renascer” a banda, nem que fosse para “fazer um grande espetáculo de despedida”.

“Até ao Fim” é o nome do último álbum dos Excesso e também dos espetáculos que assinalam o reencontro do grupo em 2023. Com uma nova roupagem, várias surpresas e alguns desafios novos, “Excesso – Até ao Fim” faz com que todos os que estejam presentes, revivam os melhores momentos vividos ao som das suas músicas.

Recorde-se que este ano o CNEMA irá comemorar os 70 anos da Feira do Ribatejo e o 60º aniversário da Feira Nacional de Agricultura, aniversários coincidentes com os 30 anos da inauguração do CNEMA, precisamente a 8 de junho de 1994.