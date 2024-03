Márcio Sampaio atinge recorde do Guinness

Está igualado o recorde do Guinness World Records. O Al Hilal de Jorge Jesus e Márcio Sampaio venceu (3-1) em casa do Al Riyadh, a contar para a 23.ª jornada da Liga saudita, e chegou ao 27.º triunfo consecutivo, igualando assim o recorde dos galeses do The New Saints, que registaram a mesma série de vitórias em 2016.



O treinador almeirinense, que tem acompanhado Jorge Jesus nos últimos anos, está somente a um triunfo de alcançar uma inédita marca no futebol mundial, algo que pode acontecer na próxima terça-feira, na visita ao reduto do Al Ittihad, a contar para a 2.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões asiática.