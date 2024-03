PS vence legislativas no concelho de Almeirim

O Partido Socialista foi o mais votado nas eleições legislativas no concelho de Almeirim, com 32,98% dos votos. O segundo partido mais votado foi o Chega com 25,77% e a Aliança Democrática foi o terceiro partido com 25,77%.

De um universo de 19.658 inscritos no concelho de Almeirim, exerceram o direto de voto 12.013 votantes. Votaram 61,11%, enquanto que a abstenção se situou nos 38,89%.

O Partido Socialista venceu em todas as freguesias do concelho. Já o Chega foi segundo nas freguesias de Almeirim, Fazendas de Almeirim e Benfica do Ribatejo. A Aliança Democrática apenas conseguiu ser o segundo partido mais votado na Raposa, sendo que nas restantes ficou atrás do Chega.

Resultados concelho de Almeirim:

PS 32,98% (3.962 votos)

CHEGA com 25,77%, (3.096 votos)

PPD/PSD.CDS-PP.PPM com 20,22%, (2.429 votos)

PCP-PEV com 4,36%, (524 votos)

B.E. com 4,21%, (506 votos)

IL com 3,86 %, (464 votos)

Livre com 2,24 %, (269 votos)

PAN com 1,51%, (181 votos)

ADN com 1,12 %, (135 votos)

R.I.R. com 0,38 %, (46 votos)

VOLT com 0,20 %, (24 votos)

Nova Direita com 0,15 %, (18 votos)

Ergue-te com 0,13%, (16 votos)

MPT.A com 0,10 %, (12 votos)

EM BRANCO com 1,78 %, (214 votos)

NULOS com 0,97 %, (117 votos)

Resultado freguesia de Almeirim:

Resultado freguesia de Fazendas de Almeirim:

Resultado freguesia de Benfica do Ribatejo:

Resultado freguesia de Raposa: