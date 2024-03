Utentes do CRIAL viajaram pelo mundo da água (c/fotos)

Os utentes do Centro de Recuperação Infantil de Almeirim (CRIAL) viajaram pelo mundo da água, com experiências com a água, visitas às estações de tratamento e um piquenique sustentável no Parque da Zona Norte, em Almeirim.

“Todos somos Água e todas as gotas contam na missão de preservar um bem imprescindível para a vida mas cada vez mais escasso”, destaca a empresa intermunicipal Águas do Ribatejo, que promoveu atividades e colocou o tema da água no sumário de dezenas de escolas dos sete municípios que integram a entidade gestora.

Os visitantes viveram experiências sensoriais com a água. Poderam ver, ouvir, sentir, cheirar e saborear a água. A água da torneira ganhou cor e sabor com laranja, limão, morango, hortelã ou frutos vermelhos. Os produtos biológicos provenientes da terra conferem sabor à água da rede pública a gosto de cada participante e sem adição de corantes.

A iniciativa teve por base o Dia Mundial da Água, diferente porque Todos somos Água.