Golegã recebe Atletismo Mais Lezíria

O Estádio Municipal Manuel Galrinho Bento, na Golegã, recebe no próximo sábado, dia 13 de abril, o “Atletismo MAIS Lezíria”, destinado a crianças entre os 6 e os 10 anos.

A atividade decorre durante a manhã e tem início marcado para as 09h30.

Participam jovens desportistas da região, vindos das escolas do 1º ciclo do Ensino Básico dos Municípios associados da CIMLT.

De lembrar que o MAIS Lezíria é um projeto conjunto da CIMLT e dos seus onze Municípios associados. Tem como objetivo promover a vida saudável na população da Lezíria do Tejo, incentivando a participação de todos, desde as crianças aos idosos, e às pessoas com deficiência. Todas as atividades MAIS Lezíria são gratuitas.

Consulte o calendário das atividades MAIS Lezíria 2024 em https://www.cimlt.eu/actividades/gestao-de-programas-e-projectos/mais-leziria e participe!