Footkart “vê” Cartão Branco

No dia 23 de março, em Mação, a Enfermeira Marta Sousa presente num jogo de Sub-10 em representação do Footkart EFKA recebeu um cartão branco do árbitro do jogo pelo apoio prestado no decurso do jogo a jogadores de ambas as equipas.



“O Universo Footkart demonstra diariamente/semanalmente em todos os locais que está presente que o espírito desportivo está sempre em primeiro lugar do que o espírito competitivo. Será sempre a forma do clube estar e de passar a imagem para os seus. Obrigado Marta por tudo e pela forma como veio acrescentar valor ao Universo Footkart”, sublinha o clube.