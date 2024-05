O Escutismo em Almeirim

Relembramos aqui o que se escreveu na edição impressa d’O Almeirinense de 1 de maio de 1974, sobre a fundação do Agrupamento de Escuteiros de Almeirim.

É com grande satisfação que escrevemos estas linhas, pois falar da fundação do escutismo em Almeirim, é como divagar ao longo da nossa própria vida. Certamente que existe por aí muito boa gente que nunca ouviu falar deste grande movimento, e que até o próprio nome nada lhe diz, o que é pena.

O movimento escutista foi fundado em Londres em 1907 pelo general Baden-Powell, e depressa se espalhou por todo o mundo; atualmente o movimento está disseminado por todo o mundo livre e, mesmo nos países socialistas, ele vive plenamente com, apenas, vagas modificações: Princípios e Lei.

O movimento em Portugal surgiu, Macau, em 1912 e ao cabo de muitas vicissitudes ele abrange hoje todo o país, do Minho a Timor, contando no seu todo com três associações com cerca de 25 000 membros ativos.

O movimento em Portugal é constituído por três associações como já atrás disse, todas seguindo os princípios apontados pelo fundador e só variando nos seus modos de formação dos jovens que militam nas suas fileiras.

Sendo este movimento destinado à formação cívica pela vida ao ar livre, os programas para o efeito são muito vastos e se persistem lacunas elas devem-se exclusivamente a uma manifesta falta de meios materiais para a sua concretização.

A Associação das Guias de Portugal é destinada, apenas, a jovens do sexo feminino e aceita elementos de todas as correntes religiosas contado com um efeito estimado em dois mil elementos.

A Associação dos Escuteiros de Portugal tem as mesmas características o mesmo efeito, mas destina-se, apenas, a jovens do sexo masculino.

O Corpo Nacional de Escutas é o movimento de atual maior efeito, cerca de 20 000 membro, de maior expansão, de estruturas vastas, destina-se a jovens do sexo masculino, sendo aceites raparigas unicamente para funções de direção ou Patrulhas de Estudo Femininas.

Todavia em face das Associações o CNE é destinado a jovens que pratiquem a religião católica, dando-lhes a par com a sua formação escutista uma formação religiosa de acordo com a intenção para que foi fundado.

Desta forma o movimento escutista em Portugal está aberto a todos os jovens seja qual for o seu género. Em Almeirim, terá de grande maioria de praticantes do catolicismo, o CNE surge de modo próprio. Justifica-se a sua fundação.

O escutismo pratica-se em pleno contacto com a natureza, tentando formar cidadãos úteis e de validade para desempenharem o seu papel na sociedade portuguesa.

O escuta pela fraternidade entre todos os homens, tentando derrubar as barreiras que se opõem ao bom entendimento, através de acampamentos conferências, e todos os meios de comunicação atuais.

É muito frequente acontecer acampamentos internacionais, onde as barreiras de cor ou género caem totalmente fruto da formação dos participantes.

Sem dirigentes profissionais, todas as tarefas são fruto da boa vontade de pessoas que trabalham apenas em horas de ócio dos seus afazeres e transmitem os seus conhecimentos, desempenham as suas funções pedagógicas por necessidade. De serem de utilidade á juventude, que em certos meios não são fruto de atenções como seria de desejar.

Ocupar os jovens em atividades ao seu gosto é afinal o meio de que o escutismo se vale para os formar civicamente.

Falar dos meios utilizados é muito vasto para caber nestas breves linhas, um dia o faremos com mais vagar. Hoje apenas diremos que são o campismo, pioneirismo, socorrismo, comunicações, enfim tarefas que todos os jovens sentem atração.

Numa terra como esta, em que a juventude pouco tem para ocupar os tempos livres, o movimento escutista será o manádesejado, o futuro responderá por nós.

Conduzir a juventude local a horizontes mais vastos, serátarefa a cumprir pelo Agrupamento local, levar os jovens a conhecer outras terras e outras gentes será sem dúvida um passo em frente para os jovens de Almeirim verem este mundo em vivemos.

Evidentemente que o apoio da população ao nível Agrupamento com o bairrismo que é apanágio das gentes de Almeirim é de esperar amplamente, para que ele disfrute duma situação económica desafogada.

Os dirigentes pela sua abnegação merecem toda a nossa compreensão e estímulo, para que mantenham o entusiasmo de que se encontram animados.

Esperamos que a juventude de Almeirim cheia de dinamismo, corresponda aos anseios daqueles que estão tentando criar uma obra válida para ela.

Em suma o surgir do escutismo em Almeirim é o nasce duma alvorada plena de luz, que vem animar esta vila plena de sangue jovem.