Maior Semana do Concelho da Chamusca começa este sábado para nove dias de festa, cultura e tradição

A partir deste sábado, 4 de maio, e até dia 12 de maio a Chamusca recebe a maior festa do Concelho – a Semana da Ascensão’24. A cerimónia oficial de abertura está marcada para as 15h, no stand do Município. Durante nove dias não vão faltar grandes concertos e espetáculos, petiscos, showcookings, folclore, artesanato, música tradicional, animação musical, workshops, exposição de produtores e de agentes económicos.

De regresso aos grandes palcos Mickael Carreira inaugura amanhã, pelas 22h, o palco principal da Ascensão, uma semana depois da apresentação da sua nova tour “Vida”, no Coliseu dos Recreios. Segue-se Soraia Ramos, no domingo, 05 de maio, a artista internacional do cartaz deste ano. A cantora e compositora cabo-verdiana, que gravou duetos com os Calema e Carolina Deslandes recebeu em 2020, o prémio de melhor artista feminina da África Central.

A Orquestra Típica Scalabitana sobre ao palco na segunda-feira, 06 de maio, com os trajes característicos do RIbatejo desde 1948, para interpretar com um repertório inspirado no folclore e na música popular portuguesa. Segue-se Rita Rocha, na terça-feira, 7 de maio, a cantora, compositora e instrumentista portuguesa de 17 anos, que se apresentou ao público em 2021 no The Voice Kids, o mesmo ano em que editou o seu platinado single de estreia “Mais ou Menos Isto”. Em 2022 subiu ao palco principal do MEO Marés Vivas e em 2023 editou o EP “A Miúda do 319” em dueto com Bárbara Tinoco.

Carlão sobe ao palco principal na véspera de Quinta-feira de Ascensão, 08 de maio. O cantor, compositor e músico português, conhecido por ser um dos membros fundadores dos “Da Weasel”, é uma figura notável da música portuguesa, que continua a conquistar o público com seu estilo único. Segue-se Romana a 09 de maio, feriado municipal, para um incrível concerto repleto de energia da cantora que popularizou alguns dos maiores sucessos da música popular portuguesa.

No dia 10 de maio, os GNR, banda incontornável da história da música portuguesa, prometem um espetáculo inesquecível, repleto de grandes clássicos que atravessaram gerações. “Dunas”, “Efetivamente”, Ana Lee, Morte ao Sol ou “Pronúncia do Norte”, são apenas alguns sucessos do vasto repertório deste grupo lendário.

Bárbara Tinoco sobe ao palco a 11 de maio. A cantora e compositora portuguesa é uma das jovens estrelas mais promissoras do panorama musical português, que conta com vários sucessos musicais entre os quais “Antes dela dizer que sim”, “Sei Lá”, “Chamada não Atendida” e “Despedida de Solteira”.

O grande espetáculo de fado Chamusquense “Chamusca Cantada”, fecha (12 de maio) a maior semana de cultura e tradição do território chamusquense. Os fadistas Manuel João Ferreira, João Chora, Rui Tanoeiro e Marisa Ferreira sobem ao palco, acompanhados à guitarra portuguesa, viola de fado, bateria e teclados, para um espetáculo onde revisitam os mais emblemáticos temas Chamusquenses.

No decorrer da feira será possível divertir-se ao som de prestigiados DJs, no Palco da Juventude, ou visitar o espaço gastronómico, com um palco dedicado à etnografia e onde poderá degustar diversas iguarias, num ambiente de festa e de arraial.

O expoente máximo da Semana da Ascensão é a tradicional Entrada de Toiros em Quinta-Feira de Ascensão, dia 09 de maio, feriado municipal, onde os toiros percorrem a artéria principal da vila desde o Areal até à Centenária Praça de Toiros da Chamusca. Este dia começa bem cedo com a Tradicional Apanha da Espiga, nos campos da região, seguido da missa e Bênção dos Bens da Terra e dos Animais, junto à Igreja Matriz.

Com entrada livre, a Semana da Ascensão agrega todas as paixões culturais e gastronómicas da região e reúne anualmente milhares de visitantes. Recorde-se que em 2023, a vila da Chamusca recebeu ao longo da feira da Ascensão mais de 150 mil visitantes, que vieram das mais diversas regiões do país para conhecer as raízes, a cultura e a tradição da vila considerada “O Coração do Ribatejo” e para desfrutar dos mais variados espetáculos de música e de teatro, folclore e provas desportivas, assim como da tradicional gastronomia da região, tasquinhas, mostrasde artesanato e de produtos regionais, festa brava, atividades equestres ou taurinas, cultura e especialmente tradição.