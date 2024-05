Diogo Neves deixa Itália e regressa a Portugal

Diogo Neves vai terminar o ciclo de oito anos em Itália e prepara-se para regressar ao nosso país… mas o destino ainda não está definido.

O defesa do Trissino que luta ainda pela conquista do título italiano está na final do playoff após eliminar o Follonica nas meias-finais em três jogos. Aguardam pelo desfecho da outra meia-final, no qual o Forte dei Marmi de Pedro Gil se encontra em vantagem frente ao Amatori Lodi (2-1 em jogos).



O almeirinense Diogo Neves fez a com formação ao serviço de Sporting e Benfica, foi campeão do Mundo de sub-20 em 2013, na Colômbia.