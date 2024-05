Coruche procura manequins para o ‘Coruche Fashion Cork’

Está agendado para a noite de 25 de maio o desfile de moda Coruche Fashion Cork, que este ano acontece autonomamente. O evento, no qual serão apresentados os projetos inscritos no Concurso de Ideias e Criatividade, bem como as coleções primavera/verão do comércio local, realiza-se na Praça d’Água e será apresentado por Liliana Campos com participação do estilista Nuno Garcez.

Estão previstas atuações da cantora Sofia Cecílio, do saxofonista Dandy Sax acompanhado ao violino e de associações locais. Destinado a maiores de 16 anos, o casting de manequins decorre na véspera do desfile, entre as 17h00 e as 21h00, também na Praça d’Água.

O Coruche Fashion Cork, que habitualmente se realiza no âmbito da Feira Internacional da Cortiça (FICOR), alia o melhor da moda com inspiração na cortiça, divulgando os projetos e as ideias vencedoras do Concurso de Ideias e Criatividade 2024 nas subcategorias de Coordenados e Calçado, cujo prémio monetário ascende a 750 euros.

Ao longo do desfile, que irá contar com a participação de manequins profissionais, mas também de modelos locais a selecionar em casting próprio agendado para 24 de maio na Praça d’Água, serão também apresentadas na passerelle as novidades de primavera/verão do comércio local, num espetáculo habitualmente pautado por momentos culturais altos e pelo anúncio dos primeiros três classificados.

Os candidatos selecionados tiveram acesso a sessões de mentoria para aprimoramento dos projetos até 3 de abril de 2024, apresentados ao júri a 15 de maio no Observatório do Sobreiro e da Cortiça.

Este ano, o concurso visa impulsionar abordagens empreendedoras, criativas e inovadoras para valorizar o Montado de Sobro e o seu produto emblemático, a cortiça. Com categorias dedicadas ao “Design e Novos Produtos da Cortiça” e à “Moda” (coordenados e calçado), os participantes tiveram até 1 de março de 2024 para submeter as suas propostas, que devem demonstrar potencial para dinamizar o Montado de Sobro e a Cortiça, contribuindo para a economia local, valorizando os recursos únicos da região e promovendo o desenvolvimento sustentável.