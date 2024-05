Pecuária extensiva é o tema da 60ª Feira Nacional de Agricultura/70ª Feira do Ribatejo

A FNA 24 – Feira Nacional de Agricultura/Feira do Ribatejo, vai decorrer este ano entre os dias 8 e 16 de junho, no Centro Nacional de Exposições, em Santarém. Os Excesso (dia 8), Quatro e Meia (dia 9), Diogo Piçarra (dia 14) e David Antunes (dia 15), são o destaque nos espetáculos musicais.

O tema escolhido para este ano é a “Pecuária Extensiva”, tendo como intuito dar relevo a uma atividade que ocupa uma área de 64% da superfície agrícola útil em território nacional e que representa inúmeras vantagens como o apoio ao sistema agroflorestal ou o incremento qualitativo dos produtos provenientes e derivados dos animais de pasto. Neste âmbito será também inevitável a promoção das raças autóctones e a preservação deste nosso património.

Vista como uma tendência sustentável e de largo impacto no setor agrícola português, a pecuária extensiva, uma das primeiras atividades desenvolvidas pelo homem chega ao século XXI com cartas para dar, novas soluções para um melhor pastoreio e a adaptação às alterações climáticas serão então o mote para o debate aberto sobre estas e outras grandes questões do mundo rural na atualidade.

Na edição deste ano serão celebrados os 70 anos da Feira do Ribatejo, o 60º aniversário da Feira Nacional de Agricultura e os 30 anos de atividade do CNEMA – são datas marcantes e que, por isso, vão estar em grande destaque.

“Temos orgulho no nosso percurso histórico mas mais orgulho ainda em termos chegado até aqui. Sempre numa trajetória ascendente e com uma postura, não do que envelhece, mas do que e se adapta, se renova e melhora a cada passo da sua existência. Crescemos e tornámo-nos mais fortes. Mais presentes na vida dos portugueses mas também mais atentos a além-fronteiras. Acreditamos na excelência dos nossos profissionais e dos nossos produtos mas queremos estar a par do que acontece pelo mundo, aprender com ele e partilhar o valor do que criamos e temos para dar. Foi preciso chegar aqui para saber que acompanhámos os tempos e que queremos continuar a melhorar. Continuar a aumentar a nossa oferta, continuar a divulgar e apostar na inovação e desenvolvimento do setor”, destaca a organização.

Na entrada principal do CNEMA, antes da entrada da FNA, os visitantes vão poder regressar ao início e conhecer toda a História da Feira Nacional de Agricultura/Feira do Ribatejo. Uma exposição retrospetiva dará a conhecer todo o percurso deste evento através de fotografias de época, dos cartazes das várias edições, de breves anotações e histórias e ainda da exibição de excertos de um documentário sobre a história e evolução da Feira Nacional de Agricultura, especialmente concebido no âmbito das ações comemorativas dos aniversários referidos.

Nos Claustros, um dos espaços mais nobres do CNEMA, vão estar presentes Associações de Raças Autóctones e empresas ligadas à Pecuária que irão dinamizar iniciativas relacionadas com o sector. Paralelamente, aqui também estará patente a exposição relativa ao Concurso Fotográfico “Raças Animais Autóctones de Portugal – Conservar a Biodiversidade”, organizado pelo Polo de Inovação da Fonte Boa de Santarém do INIAV (EZN-INIAV) e que contou com uma adesão em peso de 208 participantes que apresentaram 583 fotografias.

O Espaço Criança é mais uma iniciativa inovadora da edição deste ano! Um espaço exclusivamente dedicado aos mais novos vai proporcionar uma experiência única e interativa ao público infantojuvenil que visita a Feira Nacional da Agricultura. Informar e contagiar as novas gerações com a importância do setor agropecuário é um objetivo, e mesmo uma prioridade, que sempre esteve presente na organização da FNA mas que, atinge este ano um novo patamar.

Num espaço reservado, construímos um ambiente apropriado e acolhedor onde os mais pequenos – os consumidores, e quem sabe, os agricultores de amanhã – vão ter acesso a muito entretenimento e atividades educativas com foco na importância da agricultura, da alimentação e do equilíbrio do meio ambiente.

Ao longo dos 9 dias do evento haverá jogos, atividades sensoriais, espetáculos, workshops, entre outras atividades. O Espaço Criança contará com o apoio de várias marcas como o BPI e o Creactivity Bus (Fundação La Caixa), o Lidl, entre outras.

A sustentabilidade é uma das preocupações mais presentes na Feira Nacional de Agricultura e por isso mesmo a organização prima por dar o exemplo! Este ano a FNA, em parceria com a Repsol – parceira multienergética do certame -, contará com carros de serviço que serão abastecidos com combustíveis 100% renováveis, que possibilitará uma otimização do consumo durante as viagens na Feira e uma redução significativa da pegada de carbono – de até 90%.

Simultaneamente, para incentivar práticas sustentáveis no recinto, será instalada uma estação com painéis solares da Repsol para carregamento de telefones, proporcionando uma experiência mais consciente durante o Feira.

Por outro lado, a FNA, em colaboração com a Rodoviária do Tejo, colocará à disposição dos visitantes um serviço de autocarros elétricos gratuitos. Em paralelo, vários ecopontos para a reciclagem de Papel, Vidro, Plástico e Embalagens de Metal são espalhados por todo o recinto e mantém-se a aposta nos copos recicláveis (2 euros com retorno).

Seminários e debates não são uma novidade e na edição de 2024 estão de volta as Conversas de Agricultura. Os eventos desta agenda, vão decorrer nos dias úteis e de entre os quais destacamos o Ciclo de Conferências alusivo à “Pecuária Extensiva de Sequeiro” a acontecer nos dias 11, 12 e 13 de junho. Montado e Produção Pecuária Extensiva, Alimentação Animal, Evolução Tecnológica, entre outros, serão os temas a abordar.