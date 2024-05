Uma viagem aos livros e contos dedicada aos mais novos na Biblioteca de Almeirim

A Biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval promove a iniciativa “Contos de Encontro”, no próximo dia 8 de junho, em Almeirim. Esta iniciativa vai decorrer entre as 9h30 e as 18h00 e conta com a participação de vários contadores de histórias, que vão dar voz aos livros que nos encantam, recorrendo a contos tradicionais, trava-línguas, lengalengas e outras narrativas que são do conhecimento de todos.

‘Sons de Berço’, dedicado para bebés até aos 3 anos, é a primeira ação que decorre no espaço, pelas 9h30. Segue-se, pelas 10h30, ‘Histórias com Ternura’ com Isabel Capela, dedicada a todos os que gostam de uma viagem especial.

Às 11h15, Daphne Van Winkel, conta ‘António no mercado: línguas, cores & sabores’, uma história para crianças a partir dos três anos e para toda a família que goste de viajar.

Às 15h00, Ana Faro, Inês Vieira e Bruno Batista levam ao palco a ‘Viagem aos Pontos dos Contos’, dedicado às famílias que gostam de viajar.

Ao longo do dia decorre ainda a feira do livro infantil, pinturas faciais, modelação de balões e outras surpresas.

As atividades são gratuitas, mas requerem marcação prévia.