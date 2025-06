Coruche prepara três dias de festa com música e desporto à beira-rio

O Festival da Juventude está de regresso a Coruche entre os dias 17 e 19 de julho e promete três dias de grande animação, com um programa recheado de música, atividades desportivas, experiências náuticas e momentos de convívio, pensados especialmente para os jovens, mas aberto a toda a comunidade.

O evento, organizado pelo Município de Coruche em parceria com associações locais e regionais, vai realizar-se em diversos espaços da vila, com destaque para o Parque do Sorraia e para a Praia Fluvial do Sorraia, onde se concentram os concertos, as festas e as atividades ao ar livre.

A programação arranca na quinta-feira, dia 17, com um sunset e uma festa da espuma na Praia Fluvial do Sorraia, a partir das 18h00, ao som do DJ by Antisom. Ainda nesse dia, vai decorrer uma aula aberta de iniciação à canoagem, dinamizada pelo Clube Canoagem Sorraia.

Na sexta-feira, dia 18 de julho, a animação começa mais cedo com torneios de futebol de praia e de padel, com aulas de salvamento aquático e com momentos de convívio desportivo organizados por clubes locais. À noite, o Parque do Sorraia recebe os concertos de Van Zee e da banda Queres é Pimba, seguidos do DJ John Goulart.

O sábado, dia 19 de julho, começa com sessões de stand up paddle e com uma aula de Suporte Básico de Vida. À tarde, continuam os torneios e as atividades radicais, enquanto a noite reserva os momentos mais aguardados. Às 21h00, a dança toma conta da Praça de Água com atuações de associações locais, que antecedem a descida noturna em caiaque no rio Sorraia, com vagas limitadas e inscrição obrigatória.

O ponto alto do festival está marcado para as 22h30 com o concerto de Soraia Ramos. A artista luso-cabo-verdiana é um dos nomes mais esperados desta edição. A seguir, o duo Kiss Kiss Bang Bang traz um espetáculo eletrónico, antes do encerramento com o DJ Gonçalo Henriques.