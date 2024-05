Calor: IPMA emite aviso amarelo e DGS recomenda de medidas de proteção

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para os próximos dias uma subida da temperatura máxima, oque já motivou a emissão de aviso amarelo para o concelho de Almeirim e distrito de Santarém de tempo quente. Perante este cenário, a Direção-Geral da Saúde recomenda a adoção de medidas de proteção adicionais contra o calor, que a partir de quinta-feira, pode chegar aos 38 graus.

O IPMA avisa que o calor pode levar a um aumento do perigo de incêndio rural e emitiu aviso amarelo para Santarém entre as 11h00 de quinta-feira e as 18h00 de sexta-feira, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

Em comunicado, o IPMA justifica a subida da temperatura com o “estabelecimento de uma crista anticiclónica sobre o golfo da Biscaia e um vale depressionário que se estende desde Marrocos em direção à Península Ibérica que dará origem a uma circulação atmosférica favorável a uma situação de tempo quente e seco em Portugal continental”.

Para os próximos dias, prevê-se uma subida dos valores de temperatura, em especial da máxima, sendo de esperar valores acima de 30 graus. Na sexta-feira, são esperados 38 graus de máxima para Almeirim. Está igualmente previsto um aumento da temperatura mínima, com valores entre os 15 e os 18 graus.

Segundo o IPMA, estas condições meteorológicas, associadas a valores baixos da humidade relativa do ar, resultarão num aumento significativo do perigo de incêndio rural.

Face à previsão de tempo quente a Direção-Geral da Saúde (DGS) recomenda a adoção de medidas de proteção adicionais contra o calor, aconselhando a população a procurar ambientes frescos e arejados, ou climatizados.

Recomenda igualmente a população a aumentar a ingestão de água ou de sumos de fruta natural sem açúcar e evitar o consumo de bebidas alcoólicas, assim como a exposição direta ao sol, principalmente entre as 11h00 e as 17h00.

O uso de roupa solta, opaca e que cubra a maior parte do corpo, de chapéu de abas largas e óculos de sol com proteção ultravioleta e evitar atividades que exijam grandes esforços físicos, nomeadamente desportivas e de lazer no exterior, são outras das medidas de proteção adicionais recomendadas.

A DGS recomenda ainda que se escolha as horas de menor calor para viajar de carro e pede “atenção especial” aos grupos mais vulneráveis ao calor, como crianças, idosos, doentes crónicos, grávidas, pessoas com mobilidade reduzida, trabalhadores com atividade no exterior, praticantes de atividade física e pessoas isoladas.