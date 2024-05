“Festa da Floresta” solidária para apoiar o Centro de Apoio Social da Parreira

A Parreira recebe, nos dias 20 e 21 de julho, um evento de cariz solidário “Festa da Floresta”, no salão de Festas da Parreira, com o objetivo de angariar fundos para o Centro de Apoio Social da Parreira.

No sábado, dia 20 de julho, a manhã começa com debate “A floresta do Futuro”, seguido de um almoço com o típico frango na brasa ao som de “São Pedro Acordeão”. A tarde continua com a atuação do Coro Academia Sénior de Parreira e Chouto, jantar ao som da banda “Be-King” e frango na brasa e a noite segue com os Pica-Cebolas Trio e o DJ CMike.

No domingo, dia 21 de julho, a manhã inicia-se com o debate “A floresta do passado e do presente” e uma caminhada pela floresta. O almoço, com frango na brasa, e animação de “São Pedro Acordeão”. Segue-se a tarde com o Grupo Académico de Danças Ribatejanas e o Rancho Folclórico da Parreira. O jantar fica ao encargo de Rodrigo Saturnino e Música Dançante.