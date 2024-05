Dia do Guarda Florestal comemorado em Almeirim

A Guarda Nacional Republicana comemorou o Dia do Guarda Florestal com a realização de seminário, esta terça-feria, dia dia 28 de maio, no Cine Teatro de Almeirim.

A cerimónia contou com a presença de Paulo Simões Ribeiro, secretário de Estado da Proteção Civil, que elogiou o trabalho deste orgão de Polícia Criminal, destacando o trabalho dos cerca de 450 Guardas Florestais na proteção do património florestal, da riqueza cinegética e piscícola, especialmente na prevenção dos incêndios e fiscalização do cumprimento da legislação florestal.

O governante felicitou ainda os guardas que terminaram com sucesso o recente curso de Investigação de Causas de Incêndios Florestais, curso que recebeu elogios de país que integram o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, como Espanha, França ou Itália.

Durante a cerimónia, o secretário de Estado Paulo Simões Ribeiro, Rui Alberto Ribeiro Veloso, Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim e outros oficiais da GNR, entregaram condecorações aos Guardas Florestais que se destacaram no último ano.

Os Guardas-Florestais foram integrados na Guarda Nacional Republicana no ano de 2006, sendo considerados Órgãos de Polícia Criminal (OPC), cujas funções e qualificações são uma mais-valia que tem acrescido a qualidade específica nas temáticas que visam a proteção do património florestal, da riqueza cinegética e piscícola. Constituem-se um recurso essencial para o cumprimento das missões que, por sua vez, foram transferidas para a GNR, nomeadamente, carreando o conhecimento consolidado e as técnicas sempre atualizadas de que são detentores, especialmente na investigação das causas de incêndios florestais, habilitação, essa, que acarreta um enorme impacto social e responsabilidade institucional.

Para a Guarda Nacional Republicana, a reconstituição e o reforço da carreira de guarda-florestal reforça a convicção e o compromisso do Comando da Guarda no exercício das suas responsabilidades de conservação e proteção da natureza e do ambiente, potenciando a experiência e conhecimentos do dispositivo especializado nestas matérias de extrema relevância para o país.