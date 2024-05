Taça Passovite: Um sucesso

A 3ª edição da Taça Passovite foi um enorme sucesso, contando com a participação de 13 clubes de 6 associações distritais e com cerca de 200 atletas em competição. Foi no feriado de 30/05 que na pista de Almeirim a Secção de Atletismo da Associação 20 km de Almeirim organizou a competição. Recorde-se que esta competição teve um jejum de 10 anos pois a última edição realizou-se em 2014. O atletismo dos 20 km promete voltar já no próximo ano, com data já anunciada de 19 de junho de 2025.



Nas edições anteriores, a organização contou com atletas internacionais como padrinhos de prova e desta feita não foi diferente. Em 2013 foi Tiago Marto e 2014 Rui Silva, o padrinho da III Taça Passovite 2024 foi João Vitor Oliveira, mais conhecido como João da Barreira.



Este atleta representa o Sport Lisboa e Benfica e conta com um vasto curriculo:

Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro, semifinalista .

Campeonato Mundial de 2015 em Pequim, semifinalista

Jogos Pan-Americanos, Campeonatos Sul-Americanos, Campeonatos Ibero-Americanos e Campeonato Europeu em Munique em 2022.

4 vezes campeão sul-americano, 5 vezes campeão nacional no Brasil e 6 vezes campeão nacional em Portugal.

A presença do atleta foi sentida com muito carinho por todos, mas sobretudo pelas crianças e jovens que marcaram presença na competição ou na bancada, distribuindo autógrafos, muitas fotos e onde partilhou a sua experiência aconselhando os mais jovens.

Com o João veio outro atleta de referência do panorama nacional de atletismo, Francisco Barreto, campeão de Portugal no salto em altura em 2021, na época em representação do Sporting Clube de Braga. O Francisco brindou as crianças com saltos a mais 2 m de altura, numa demonstração que incendiou a pista, com todos no estádio a vibrar com este momento.



Desportivamente falando o evento contou com a vitória final da equipa da casa, os 20 km de Almeirim venceram coletivamente a Taça Passovite. Em segundo lugar ficou a Juventude Vidigalense e em terceiro lugar ficou o Sporting Clube de Portugal. A equipa de Almeirim diversas vitórias e pódios individuais e coletivos. Mas em nota, a secção referiu que os principais objetivos para a competição foram alcançados, em que o espírito olímpico que se viveu em Almeirim foi o mais importante.

A secção aproveitou ainda para homenagear o seu presidente em exercício e único na sua história. Luis Leandro foi distinguido e foi-lhe ofertado pelos atletas atuais e antigos com uma placa para o efeito.

Durante as cerimónias de entrega de prémios houve ainda uma atuação de um grupo de jovens indianas que apresentaram uma atuação com dança típica do seu pais. Esta atuação surge na relação de parceria entre esta secção e a Associação Pro Abraçar.

A Associação 20 kms contou ainda com colaboração da Associação de Atletismo de Santarém, Câmara Municipal de Almeirim, Restaurante o Cisco, Gresdias e Speed Emotions.