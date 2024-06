Atleta de Almeirim sagra-se campeão nacional de Andebol

O atleta Daniel Galão sagrou-se campeão nacional de Andebol sub-18 ao serviço do Núcleo Andebol Samora Correia (NASC), no passado fim de semana, em Samora Correia.

A fase final do campeonato nacional de sub-18 iniciou na sexta-feira, dia 31 de maio, com a primeira jornada onde o NASC chegou ao encontro frente ao AA Águas Santas – após ter sido líder de todas as fases disputadas até então com um registo incólume (1ª Fase, 2ª Fase e 3ª Fase) – e acabou por vencer pela margem mínima e o mesmo aconteceu ao SL Benfica frente ao FC Gaia (25-24).

Já no sábado, todas as formações empataram, com AA Águas Santas e FC Gaia a registarem uma igualdade a 26 e o NA Samora Correira e SL Benfica com 29-29, no final do tempo regulamentar.

No domingo e último dia da fase final, no primeiro encontro do dia, o SL Benfica saiu derrotado frente ao Águas Santas, por 23-25, enquanto que o empate foi suficiente para o NA Samora Correia se sagrar campeão nacional, frente ao FC Gaia.

A entrega do troféu e medalhas de Campeão Nacional contou com a presença de Augusto Silva, diretor para o Desenvolvimento Desportivo da Federação de Andebol de Portugal, Hélio Justino, vereador do Desporto da CM de Benavente, António Rebelo, presidente da Associação de Andebol de Santarém e, ainda, António Madaleno, presidente do NASC.

Para além do título de campeão nacional de sub-18, Daniel Galão conquistou ainda o vice-campeonato de sub16. Nas últimas quatro temporadas a equipa do almeirinense esteve sempre entre as quatro melhores a nível nacional.