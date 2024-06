O Santuário de Fátima constitui um ponto de encontro anual de cerca de sete milhões de peregrinos e visitantes, especialmente em períodos de comemorações religiosas, como é o caso do dia 10 de junho, sendo um dos maiores centros de peregrinação católica do mundo.

O significativo aglomerado de crianças de varias idades e a projetada dimensão do evento, implicam uma preocupação acrescida em todos os aspetos relacionados com a segurança das pessoas e bens e fluidez rodoviária interna e nos acessos à cidade de Fátima.

No dia 10 de junho, no âmbito da Operação Peregrinação das Crianças 2024, evento de grande impacto a nível nacional, que reúne milhares de peregrinos, principalmente crianças, a Guarda Nacional Republicana implementa um dispositivo especial de segurança, com a interdição temporária do espaço aéreo, prevenindo desta forma a realização de voos não autorizados de Drones, intensifica as ações de patrulhamento nas principais vias de acesso à cidade de Fátima, para garantir a segurança e tranquilidade pública do evento e assegurar segurança rodoviária e fluidez do trânsito, com o objetivo de apoiar e garantir a segurança dos peregrinos e prevenir a atividade criminal, através do reforço do policiamento no Santuário e zonas envolventes.

Ainda no âmbito da Peregrinação das Crianças 2024, terá lugar no parque de estacionamento nº 12 em Fátima, a partir das 13h00, uma demonstração de meios da GNR, com a valência Territorial, Trânsito, Intervenção, Cavalaria e de Proteção e Socorro, tendo os visitantes a oportunidade de conhecer e interagir com os meios humanos e materiais, pelo que se convidam todos os visitantes/peregrinos a visitar o local.